16 nye koronadødsfall i Sverige

utenriks

Folkhälsomyndigheten oppgir ikkje nøyaktig når dei siste dødsfalla har skjedd. Det samla dødstalet har stige til 13.373.

Totalt har no over 773.600 personar fått påvist koronasmitte i Sverige sidan pandemien byrja. Statsepidemiolog Anders Tegnell åtvarar om at smittespreiinga er i ferd med å auke.

– Dessverre er det ikkje berre i Sverige, mange av landa i Europa har ein auke. Det er på veg oppover igjen, sa Tegnell torsdag.

Same dagen opplyste Folkhälsomyndigheten at vaksinasjonen med AstraZenecas koronavaksine skal takast opp att for personar over 65 år. Dei sjeldne, farlege biverknadene som har ramma eit fåtal personar som har fått vaksinen, har så langt ikkje vorte oppdaga blant eldre menneske.

I Danmark er det gjennom det siste døgnet registrert 814 nye smittetilfelle som er påviste med PCR-testar. Fem nye koronarelaterte dødsfall er registrert, og det totale talet er oppe i 2.409, opplyste Statens Serum Institut torsdag.

(©NPK)