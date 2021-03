utenriks

– Vi har fortalt dei igjen at Tyrkia allereie har kjøpt S-400, og at saka er ferdig, sa Cavusoglu etter eit møte i Brussel i samband med Nato utanriksministermøte.

Han la likevel til at han hadde fortalt Blinken at Tyrkia vil jobbe med å sikre at framtidige forsvarskjøp kjem frå USA eller andre Nato-allierte.

Dei to Nato-landa har krangla om fleire tema den siste tida, men usemja har vore særleg stor i samband med at Tyrkia kjøpte det russiske luftvernsystemet S-400.

