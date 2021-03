Sverige opphevar innreiseforbodet for reisande frå Noreg

utenriks

Sverige kunngjorde onsdag at innreiseforbodet for reisande frå Noreg og Sverige opphøyrer 31. mars.

– Det inneber mellom anna at nordmenn og danskar kan reise til fritidshusa sine i Sverige og at familiar og venner over grensa kan treffe kvarandre, føresett at dei kan leggje fram bevis på ein negativ covid-19-test, sa innanriksministeren i Sverige, Mikael Damberg.

Testen må vere teken 48 timar før innreisa. Testkravet er vidareført fram til 31. mai, men gjeld ikkje svenskar, personar busett i Sverige, barn under 18 år og transportpersonell.

– Vi krev ein negativ koronatest frå alle som vil reise inn i Sverige. Reglane blir no dei same for innreise frå Danmark, Finland og Noreg, sa Damberg.

Karantene i Noreg

For pendlarar kan koronatesten vere inntil ei veke gammal. Den nye avgjerda til den svenske regjeringa inneber at dette no òg vil gjelde for studentar som reiser til Sverige for å studere.

– Vi har vurdert det slik at studentar bør sjåast som arbeidspendlarar, for å gjere det lettare for dei, seier innanriksministeren.

Nordmenn må likevel framleis innstille seg på karantene ved heimreise til Noreg. Frå natt til måndag må ein ha heile innreisekarantenen på karantenehotell. Tiltaket gjeld inntil vidare.

Kravet om karantenehotell gjeld ikkje for nødvendige utanlandsreiser.

Ville stoppe mutantsmitte

Sverige innførte i vinter innreiseforbod for nesten alle reisande frå Danmark og Noreg av frykt for innførsel av muterte koronavirusvariantar.

Berre utvalde grenseovergangar mellom Noreg og Sverige er opne som følgje av koronapandemien.

Sjølv om innreiserestriksjonane blir mindre strenge, har Sverige, til liks med mange andre europeiske land, registrert høgare smittetal den siste tida.

Men Sverige planlegg likevel ingen innstrammingar i restriksjonane slik som i Noreg.

– Nei, akkurat no blir ingen ytterlegare restriksjonar planlagde gjennom påska, men sjølvsagt er det viktig at vi følgjer tilrådingane om korleis vi omgåst, seier Mikael Damberg.

Nesten 760.000 svenskar har til no vorte smitta av koronaviruset, viser tal frå Folkhälsomyndigheten. Det er registrert 13.315 koronadødsfall.

(©NPK)