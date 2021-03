Solberg i samtale med omstridd fredsprisvinnar

utenriks

Både regimet til Abiy og motparten i Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) har vorte skulda for krigslovbrot etter konflikten på tampen av 2020. Området nord i Etiopia vart avskore frå omverda, og lite informasjon kom ut, men FN og andre meiner det kan ha skjedd massakrar og andre krigslovbrot.

Samtidig hevdar journalistar, blant dei korrespondenten til norske Bistandsaktuelt, at dei har vore utsette for overfall i Etiopia. Den norske Etiopia-kjennaren og professoren Kjetil Tronvoll seier han har fått drapstruslar etter å ha komme med ein analysen av krigen i Tigray.

Tema for telefonsamtalen mellom Solberg og Abiy er nettopp konflikten i Tigray, og dessutan forholdet mellom Etiopia og Noreg. Landet er eitt av Noregs samarbeidsland i Afrika.

– Det har vore særs skarpe utsegner frå USAs utanriksminister, EU og liknande om situasjonen i Tigray, så eg håpar Erna legg seg på den linja, seier Tronvoll til NTB.

– Bør be Abiy skjerpe seg

Han blir rekna som ein av dei fremste Etiopia-kjennarane i verda og har vore sterkt kritisk til krigføringa til Abiy Ahmed i Tigray-regionen. Konflikten starta i november. Nærare 60.000 sivile har flykta over grensa til nabolandet Sudan, og Tigray-regionen har sidan i stor grad vore avsperra.

– Det er mykje å ta opp. Det mest prekære no er krigen i Tigray og den humanitære situasjonen der, seier Tronvoll.

Han påpeikar at Abiy Ahmed tysdag innrømde at eritreiske styrkar hadde vore i Tigray, noko regjeringa hans tidlegare har nekta for.

– Det avslører at han og regimet hans har loge i fire månader. Vi har alle visst det, men dei har blånekta for det. Det statsministeren vår bør ta opp, er sjølvsagt at ein forventar ei ansvarskjensle av regimet i Etiopia med tanke på heilt essensielle opplysningar om den humanitære situasjonen og tilstanden til krigen, seier Tronvoll.

– Eg synest ho kan vere relativt skarp og seie at den propagandaen han har presentert i fire månader, er feil. For at det internasjonale samfunnet på best mogleg vis kan støtte den humanitære situasjonen og ein fredsprosess i Etiopia, så må Abiy og regimet hans skjerpe seg med tanke på kommunikasjon og openheit, seier den norske professoren.

Høyrer grufulle historier

Ifølgje Tronvoll kjem det framleis, så seint som onsdag morgon, nye skuldingar om krigslovbrot gjort av den etiopiske hæren.

– Propagandaen øydelegg for effektiv hjelp til folk, og det er snakk om hundretusen som svelt. Infrastrukturen er totalt øydelagd. Det er grufulle ting vi høyrer om meir eller mindre dagleg frå krigen i Tigray, seier Tronvoll.

Han seier at han ikkje har noka forventning om at drapstruslane mot han blir teken opp i samtalen. Ei heller at det skal komme så mykje ut av han.

– Her har EU-sjefen og sendemannen til den amerikanske presidenten, toppdiplomatar og afrikanske presidentar, alle prøvd i fire månader å påverke han utan hell, seier Tronvoll.

Abiy Ahmed fekk i 2019 Nobels fredspris i Oslo. Både regjeringa til Ahmed og styresmaktene i Eritrea har avvist skuldingar om krigslovbrot i Tigray-regionen.

(©NPK)