Solberg: Djupt bekymra for konsekvensane av Tigray-konflikten

Fredsprisvinnar og statsminister Abiy Ahmeds regime blir skulda for krigslovbrot etter krigen i Tigray. Regimet avviser dette.

– Noreg har uttrykt djup bekymring for konsekvensane av denne konflikten. Vi har gjentekne gonger understreka at konflikten må stansast, og dessutan at partane har ansvar for å verne sivile og respektere internasjonal humanitærrett og menneskerettar, seier Solberg i ein skriftleg uttale.

NTB har stilt Solberg fleire spørsmål om ho konkret tok opp skuldingane om menneskerettsbrot med Abiy, om det vart stilt krav til Etiopia eller om konflikten i Tigray vil påverke samarbeidet mellom Noreg og Etiopia, utan å få svar på desse.

