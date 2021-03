Netanyahu erklærer siger i jamt val

utenriks

Netanyahu er Israels lengstsittande statsminister og håpa at valet på tysdag skulle sørgje for at ei samla høgreside stilte seg bak han.

Lagnaden til den omstridde statsministeren er no uviss, og mykje tyder på ein framleis fastlåst politisk situasjon i landet.

Tre valdagsmålingar frå Israels leiande kringkastarar viser at Netanyahus parti vinn flest av dei 120 plassane i Knesset. Dersom målingane speglar det endelege valresultatet, som er venta seinare i veka, kan Likud få 30 eller 31 mandat.

«Stor siger»

Netanyahu seier valdagsmålingane viser ein «stor siger for høgresida» og hans Likud.

– Eg vil ta kontakt med alle folkevalde som deler prinsippa våre. Eg vil ikkje ekskludere nokon, sa han til tilhengjarane sine.

Saman med sine religiøse og nasjonalistiske allierte kan Netanyahu få meir enn 50 mandat. Men vegen mot ein høgrestyrt koalisjon avheng av ein avtalen med Naftali Bennett.

Han er ein tidlegare alliert av Netanyahu, men har i dag eit anstrengt forhold til statsministeren. Bennett har sagt at han kan gå inn i ein allianse med Netanyahus motstandarar, såframt han får bli statsminister.

Opposisjonen ventar på resultatet

Yair Lapid, leiar for det israelske sentrumspartiet Yesh Atiden, hevdar det er Netanyahu motstandarar som er på veg mot fleirtal.

– Akkurat no har ikkje Netanyahu 61 mandat, sa han til tilhengjarane sine i Tel Aviv.

Tala heldt fram med å endre seg tidleg onsdag morgon og det er framleis mogleg at Netanyahu ikkje oppnår fleirtal, sjølv med støtte frå Bennett. Valdagsmålingar i Israel er notorisk upålitelege, og det kan ta tid før det endelege resultatet er klart.

Lapid seier han har «begynt å snakke med partileiarar, og vi ventar på valresultatet, men vi vil gjere alt vi kan for å skape ei sunn regjering for Israel».

