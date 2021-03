Nato-ministrar avsluttar møte med Russland-diskusjon

utenriks

Nato-sjef Jens Stoltenberg opna samtalane på onsdag med å ønskje utanriksministrane frå Sverige og Finland velkomne. Dei deltek saman med utanrikssjefen i EU, Josep Borrell, på den andre og siste dagen av møtet.

– Vi står alle overfor dei same utfordringane når det gjeld Russland. Verken Nato eller EU har alle verktøya som trengst, men saman kan vi utfylle kvarandre, sa Stoltenberg.

Han har fleire gonger trekt fram åtferda til Russland både ute og heime som ei veksande utfordring for Nato. Samtidig held han fast på at forholdet til naboen i aust bør følgjast opp langs to spor, både avskrekking og dialog.

– Vi vil jobbe for å få eit betre forhold til Russland samtidig som vi må handtere det vanskelege forholdet, understrekar han.

(©NPK)