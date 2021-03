Merkels påskeplan kollapsa – ber om tilgiving

utenriks

Merkel og leiarane for dei 16 delstatane i landet vart i maratonsamtalar måndag samde om at nesten alle butikkar måtte haldast stengde frå 1. til 5. april, og at berre matbutikkar skulle få halde ope laurdag 3. april.

Avgjerda førte til kraftig kritikk. Onsdag kalla ho inn til krisemøte. Der vedtok dei å skrinleggje nedstengingstiltaket og i staden oppmode folk til å halde seg heime i påska.

– Feilen er min åleine, sa Merkel til journalistar i Berlin. Ho la til at ho tek på seg ansvaret for avgjerda som dei først kom fram til måndag.

– Heile prosessen har ført til ytterlegare uvisse. Eg ber folk om tilgiving for det, sa Merkel onsdag.

