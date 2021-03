Kenya vil leggje ned to store flyktningleirar

utenriks

Styresmaktene i landet har bede FNs høgkommissær for flyktningar om å utarbeide ein plan for nedlegging av leirane innan fjorten dagar. Den eine av leirane ligg i Kakuma nordvest i Kenya, medan den andre ligg i Dadaab nær grensa til Somalia i aust.

Kenya har fleire gonger trua med å stengje Dadaab-leiren, mellom anna i 2016 og i 2019.

Det er ikkje lagt fram nokon dato for når stenginga vil skje. FNs høgkommissær for flyktningar stadfestar overfor AFP at dei er informerte om at Kenya vil leggje ned leirane innan kort tid.

