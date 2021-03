Grunnstøytt konteinarskip blokkerer Suezkanalen

utenriks

Det 220.000 tonn store og 400 meter lange konteinarskipet Ever Given sette seg fast tysdag. Fleire forsøk på å få det laus har ikkje gitt resultat, og skipet kjem truleg til å blokkere kanalen i «minst to dagar», opplyser egyptiske styresmakter til Cairo24.

Ifølgje nyheitsnettstaden var det ein motorsvikt som førte til at skipet kom ut av kurs, grunnstøytte og no står fast i mudderet. Det fører igjen til trafikkork mellom Middelhavet og Raudehavet.

Skipet er lasta med hundrevis av konteinarar og var på veg frå Kina til Rotterdam, skriv The Guardian. Det er registrert i Panama.

Eit bilete på Instagram som er teke frå eitt anna skip i nærleiken, Maersk Denver, viser at Ever Given ligg nærast på tvers i kanalen. Fleire taubåtar har forsøk å frigjere skipet. Det blir òg brukt gravemaskin på land for å få laus baugen på skipet.

