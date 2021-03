Gigantskip blokkerer Suezkanalen – kan kanskje opne i dag

utenriks

Det 220.000 tonn store og 400 meter lange konteinarskipet Ever Given sette seg fast og blokkerte kanalen tysdag. Eit bilete på Instagram som er teke frå eitt anna skip i nærleiken, Maersk Denver, viste at Ever Given nærast låg på tvers i kanalen.

Onsdag har det vorte jobba på spreng med å få laus skipet, samtidig som køane har hopa seg opp på begge sider.

Men no er det håp i sikte, skriv nyheitsbyrået Bloomberg, som melder at delar av kanalen kan opnast for trafikk i dag onsdag eller torsdag.

Flyt snart

Visedirektør Ahmed Mekawey for Suezkanalen i GAC, som tilbyr hamnetenester, seier til Bloomberg at det blir venta at skipet flyt igjen snart.

Han opplyser at skipet delvis har vorte flytta til den eine sida av kanalen. GAC jobbar med å finne løysingar for skipa som ventar, ifølgje Mekawey.

Styresmaktene som er ansvarlege for drifta av Suezkanalen, har førebels ikkje svart på førespurnadene frå nyheitsbyrået.

– Uhell

– Konteinarskipet grunnstøytte ved eit uhell som følgje av at det vart treft av vindkast, sa den taiwanske operatøren på skipet, Evergreen Marine, i ei kunngjering onsdag.

Bilete frå SCA onsdag viste at anleggsmaskiner prøvde å grave ut skipet, medan baugen ruvar over dei.

Ein historisk del av kanalen har vorte gjenopna for å få unna nokre av skipa.

Hindrar verdshandelen

Grunnstøytinga har ført til ein kraftig trafikkork på ein av dei mest trafikkerte handelsrutene i verda, mellom Middelhavet og Raudehavet. Rundt 10 prosent av verdshandelen passerer gjennom Suezkanalen.

Prisen på nordsjøolje i den urolege oljemarknaden steig onsdag med over 2 prosent til i overkant av 62 dollar per fat etter hendinga.

Hendinga kan potensielt få konsekvensar for verdshandelen og verdsøkonomien, som allereie slit som følgje av koronapandemien.

– Kvar dag seglar i gjennomsnitt 50 fartøy gjennom kanalen. Så stenginga inneber at ingen skip kan reise frå nord til sør, sa Salvatore R. Mercogliano, historieprofessor ved Campbell-universitetet i Nord-Carolina i USA.

– For kvar dag kanalen er stengd, er det konteinarskip og tankskip som ikkje får levert mat, drivstoff og industrivarer til Europa, og industrivarer som ikkje blir eksporterte frå Europa til Asia, føydde han til.

Ikkje meldt om skadde eller utslepp

Ifølgje Berhard Shulte Shipmanagement, som administrerer Ever Given, har det førebels ikkje komme meldingar om personskadar som følgje av hendinga, og alle besetningsmedlemmene er trygge og varetekne.

– Det har ikkje komme meldingar om skadde eller forureining, opplyste selskapet.

Det Panama-registrerte skipet er lasta med hundrevis av konteinarar og er på veg frå Kina til Rotterdam, skriv The Guardian.

