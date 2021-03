Fransk patrulje beslagla 6 tonn kokain på veg frå Sør-Amerika

utenriks

Lasteskipet var på veg frå Sør-Amerika då det vart stansa i Guineabukta av eit fransk patruljeskip. Om bord vart det gjort funn av kokain til ein verdi av opp mot 1 milliard euro, rundt 10 milliardar kroner.

Den franske marinen skriv i ei fråsegn at det er det største beslaget dei har gjort til sjøs, og at operasjonen var eit samarbeid med internasjonale partnarar.

Skipet vart stansa søndag morgon. Frankrike utfører eit oppdrag med eit hangarskip for helikopter langs Afrikas vestkyst for å hjelpe landa der med å overvake det som er ei populær smuglarrute frå Amerika, over Atlanterhavet og til Afrika.

