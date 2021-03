Brasil: Høgsterettsdommar inhabil då Lula vart dømd for korrupsjon

utenriks

Avgjerda i det andre kammeret i høgsterett kjem to veker etter at ein annan av dommarane i retten oppheva korrupsjonsdommane mot den tidlegare presidenten.

Det er den andre sigeren i rettsvesenet for venstreorienterte Lula, som augnar eit politisk comeback.

Lula, som no er 75 år, leidde Brasil gjennom ein økonomisk oppgangsperiode frå 2003 til 2010 og blir rekna som ein av dei mest populære presidentane i landet. Ettermælet hans har derimot falma betrakteleg som følgje av at han vart dømd for fleire tilfelle av korrupsjon.

Ferske opinionsmålingar viser at den tidlegare verksarbeidaren og fagforeiningsmannen er den politikaren som har størst sjanse til å utfordre Jair Bolsonaro i presidentvalet i oktober 2022.

Rettsavgjerda, som vart fatta med tre mot to stemmer, kan ankast til høgsterett i plenum. Det er likevel tvilsamt om avgjerda blir omgjord dersom alle 11 dommarar behandlar saka, opplyser ein rettsanalytikar til nyheitsbyrået AFP.

