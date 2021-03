29 millionar vaksinedosar dukka opp på italiensk lager

utenriks

Avisa La Stampa skreiv at dosane vart oppdaga av italienske styresmakter, og at dei var på lageret til firmaet Catalent, ein underleverandør til AstraZeneca.

Ifølgje avisa var det mistanke om at dosane skulle eksporterast til Storbritannia. Men ifølgje italiensk politi var dosane faktisk på veg til EU-landet Belgia.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sa før dette vart kjent til TV 4 at det er opprørande at dosane tilsynelatande skulle til Storbritannia, og at det naturlege var at EU-landa ville ta dosane i bruk sjølve.

EU er i ferd med å avgrense eksport av vaksinar produsert i EU for dermed å sikre seg fleire dosar til eige bruk. Også Noreg får dosar gjennom EU.

