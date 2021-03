Varslar tørrare og heitare klima i Sibir

utenriks

Store og øydeleggjande skogbrannar har herja det enorme Sibir meir og meir regelmessig dei siste åra. Både meteorologar og miljøvernarar har knytt den auka førekomsten av skogbrannar til klimaendringane.

Roman Vilfand er leiar for den vitskaplege avdelinga i Den russiske vêrtenesta. Han meiner at heile landet vil oppleve temperaturar over gjennomsnittet frå april til september.

Dei sibirske områda Krasnojarsk og Jakutia i Sibir vil ha spesielt høge temperaturar i juni, sa han i ein tale under ei markering av verdsmeteorologidagen.

Med auka temperaturar er det naturleg at vi vil få auka brannfare, la han til. Han meiner at Krasnojarsk òg vil bli prega av nedbørsmangel.

– Nedbørsmangel er ikkje eitt enkelt års problem, det er eit klimaproblem, understreka han.

Hetebølgjer førte i juli i fjor til nærare 300 skogbrannar på ein gong, noko som førte til rekordhøge karbonutslepp. Fleire byar vart sterkt plaga av røyk.

Det har vore mange varmerekordar i Russland dei siste åra, men første halvdelen av 2020 hadde dei høgaste temperaturane sidan landet byrja med vêrobservasjonar.

Vintrane i Russland har òg vorte kortare som følgje av auka temperaturar, slo Vilfand fast

Han peikar på at den største utfordringa med global oppvarming er å handtere naturkatastrofane.

-Talet på farlege fenomen har dobla seg det siste kvart hundreåret, sa han.

(©NPK)