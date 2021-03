Tyskland forlengjer nedstenginga til 18. april

utenriks

I tillegg blir det innført ei strengare nedstenging i fem dagar i påska for å få kontroll på den aukande smitten, opplyste Merkel natt til tysdag etter lange samtalar med dei regionale leiarane i landet.

Restriksjonane, som i utgangspunktet varte til 28. mars, blir vidareført, og kultur-, fritids- og sportstilbod blir framleis haldne stengde. Merkel og dei 16 delstatsleiarane vart òg samde om ei endå strengare nedstenging mellom 1. og 5. april.

Nær sagt alle butikkar blir stengde heilt gjennom det som blir ei særs stille påskehøgtid, og gudstenester må haldast digitalt. Berre matbutikkar får halde ope laurdag 3. april.

«Ny pandemi»

– Situasjonen er alvorleg. Smittetalet aukar eksponentielt og intensivsengeplassene blir fylte opp, sa Merkel på ein pressekonferanse etter at forhandlingane var ferdig.

Den engelske virusvarianten har vorte det dominerande viruset òg i Tyskland, opplyser Merkel, som noterte at «vi er inne i ein ny pandemi».

– I grunnen har vi eit nytt virus … det er mykje dødelegare, mykje meir smittsamt og infeksjonen varer mykje lenger, sa ho.

Restriksjonane vart letta noko i februar og mars, noko som gav håp om vidare lettar etter månader med nedstenging, besøksavgrensingar og reiserestriksjonar.

Men regjeringa og delstatsstyresmaktene vart tvinga til å reversere lettane denne veka på grunn av eit oppsving i smittetala. Måndag var det estimerte talet på smitta 107 per 100.000 innbyggjarar, og det vart registrert meir enn 7.700 nye tilfelle og 50 nye dødsfall.

Å overstige 100-talet har òg tidlegare betydd at restriksjonar som er letta på, blir stramma til igjen. Nesten 2,7 millionar personar har til no fått påvist koronavirus i Tyskland, og det er registrert over 75.000 koronarelaterte dødsfall, viser oversikta til Worldometers.

Tøffe forhandlingar

Merkel og delstatsleiaren var samde om at restriksjonane måtte skjerpast ytterlegare dersom talet oversteig 100 over 3 dagar.

– Det er absolutt heilt rett å trekkje i nødbremsen no, seier Merkel.

Men innstramminga kjem ikkje av seg sjølv. Forhandlingane mellom Merkel og dei 16 delstatane var fastlåste i fleire timar. Eitt av stridsspørsmåla var om folk skulle få reise innanlands i påskehøgtida.

Nokre delstatsleiarar meinte det gav lite meining å tillate tyskarar å reise til Mallorca på feire, samtidig som det er forbod mot overnatting i innbyggjarane sin eigen delstat.

Til slutt vart dei samde om å «innstendig be alle innbyggjarar om å avstå frå ikkje-nødvendige reiser innanlands og i utlandet – også med tanke på den kommande påskeferien».

Det er òg inngått ein avtale med flyselskap om at alle reisande som returnerer til Tyskland, blir testa, seier Merkel.

