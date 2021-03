Ti drepne i skyting i butikk i Colorado

utenriks

– Vi veit om ti døde på åstaden, inkludert ein av våre eigne betjentar, opplyste politisjef Maris Herold i Boulder på ein pressekonferanse måndag kveld lokal tid.

Den drepne politibetjenten var ein av dei første som kom til staden etter meldingar om skyting ved matvarebutikken King Soopers.

Ein mistenkt er i varetekt og får behandling ved eit sjukehus, opplyser politiet, som ikkje gir fleire detaljar om sjølve skyteepisoden.

– Vi jobbar no med å identifisere alle offera. Vi veit at det er mange familiar der ute som ventar på svar, seier Herold.

Ukjent motiv

Kerry Yamaguchi frå det lokale politiet seier at saka framleis blir etterforska og at det ikkje er kjent kva som er motivet for skytinga.

Ein kvit mann med blod rennande nedover beinet, bar overkropp og iført handjern vart ført ut av bygningen av to politibetjentar og seinare køyrd vekk, men politiet vil ikkje seie om dette er den mistenkte.

ABC News melder at politibetjentar vart skotne mot då dei rykte ut til ein parkeringsplass ved supermarknaden King Soopers etter å ha fått melding om at ein person var skoten. Hendinga skjedde ved 15-tida.

Høyrde skot

Ein mann som akkurat hadde forlate butikken, fortalde til nyheitsbyrået AP at han høyrde skot og såg tre personar som låg med ansiktet mot bakken. To av dei på parkeringsplassen og éin ved inngangspartiet. Det var ikkje mogleg å sjå om dei pusta, fortel mannen.

Videoar publisert på YouTube viser fleire såra personar som ligg på bakken både inne i og rett utanfor butikken, samtidig som ein kan høyre fleire skot.

Store politistyrkar rykte ut til staden, inkludert innsatsgruppa Swat, og minst tre helikopter landa på taket på bygningen. Nokre vindauge på supermarknaden er knuste.

Boulder ligg rundt fire mil nordvest for Denver. Byen husar mellom anna University of Colorado.

Andre skyting på kort tid

Onsdag førre veke vart ein 21 år gammal mann arrestert etter fleire skyteepisodar rundt Georgias delstatshovudstad Atlanta tysdag. Minst åtte personar vart drepne i skytingane som retta seg mot fleire massasjesalongar i Atlanta og i ein forstad til byen.

Etter skytinga vart det spekulert på om drapa var rasistisk motivert eller var hatkriminalitet på ein annan måte. Seks av dei drepne var kvinner med asiatisk bakgrunn. Drapsmannen var kvit.

Politiet held alle moglegheiter opne og etterforskar om skytinga var hatkriminalitet. Gjerningsmannen har forklart at drapa ikkje var rasistisk motivert, men at han hadde ein sexavhengnad.

