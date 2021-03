utenriks

Klokka 12 vart det stille i Parlamentet og over resten av landet, følgd av klokkeringing for å minnast dei døde og heidre helsearbeidarar.

Dronning Elizabeth og tronarvingen prins Charles leidde an i markeringa. Dronninga oppmoda til refleksjon over sorga og tapa som har ramma så mange landet over.

