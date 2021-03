Noreg vil vurdere Kina-sanksjonar raskt

utenriks

– Eg reknar med at vi får ein invitasjon på vanleg måte, og han vil bli vurdert på vanleg måte. Det vil vi gjere ganske raskt, seier Eriksen Søreide til NTB i Brussel, der ho deltek på Nato utanriksministermøte.

Måndag diskuterte Stortinget ei ny sanksjonslov, som gjer at EU-sanksjonar kan takast inn i norsk lov raskare og meir effektivt. Men ho blir ikkje brukt i denne omgangen.

– Lova har ikkje teke til å gjelde enno, men vil gi oss moglegheit til å slutte oss til ikkje berre reiserestriksjonar, men også økonomiske frystiltak, peikar utanriksministeren på. Den nye lova tek til å gjelde i april.

På spørsmål om det er eit dilemma for Noreg å bli med på sanksjonar retta mot personar og einingar i Kina, seier Eriksen Søreide at sanksjonar blir vurderte frå gong til gong og ut frå kva behovet er.

– Og som eg sa i Stortinget, så meiner regjeringa – og det slutta Stortinget seg til – at sanksjonar og restriktive tiltak er mest effektive når vi står saman om dei. Ut frå det same prinsippet ser vi at både USA, Storbritannia og Canada har varsla at dei sluttar seg til den pakken som kom frå EU.

(©NPK)