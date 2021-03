Fredsprisvinnar Abiy Ahmed seier Etiopia ikkje vil ha krig med Sudan

utenriks

– Etiopia har mange problem, og vi er ikkje klare for kamp. Vi treng ikkje krig. For oss er det betre å løyse det på ein fredeleg måte, sa Abiy i nasjonalforsamlinga tysdag.

Dei to landa har den siste tida vore i konflikt over grenseområdet al-Fashaqa, som begge ser på som del av sitt territorie. Konflikten blussa opp etter at Etiopias offensiv i Tigray-regionen sende rundt 60.000 flyktningar på flukt til Sudan.

Medan valden i Etiopia nærma seg al-Fashaqa, sende Sudan soldatar inn i regionen, ifølgje sudanske medium. Det har vore fleire samanstøytar i området, og begge partar har skulda kvarandre for valdsbruk og krenking av territorium.

