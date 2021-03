Forskarar fryktar at koronaviruset skal overførast til dyr

utenriks

Forskarar og veterinærar verda over overvaker helsetilstanden til dyr under pandemien. Målet er å hindre at smitte frå menneske skal spreie seg til ulike dyrearter.

I San Diego Zoo Safari Park fekk ein dei første åtvaringane allereie i januar i år, då åtte gorillaer byrja å vise teikn på sjukdom, mellom anna med å hoste. Frykta for at dei var smitta av korona viste seg å vere riktig. Dermed vart gorillaene dei første kjende tilfella blant aper med sjukdommen.

Vart smitta av dyrepassar?

Ein dyrepassar, som ikkje hadde symptom, men som hadde covid-19, smitta truleg dei åtte gorillaene. Sju av dei kom seg etter milde symptom som snue og hoste, medan ein eldre gorilla fekk lungebetennelse og hjarteproblem. Han vart sett på antibiotika og hjartemedisinar. Han fekk òg behandling med antistoff for å hindre viruset å spreie seg.

Den 28 år gamle gorillaen Karen vart 26. januar den første apen som fekk vaksine mot korona. Ho har fått to dosar frå Zoetis, eit veterinærmedisinsk selskap i New Jersey.

Zoetis hadde fått løyve frå det amerikanske jordbruksdepartementet til vaksineforsøket på gorillaene i San Diego Zoo.

Karen viste ingen teikn på biverknader etter injeksjonane.

Fem dvergsjimpansar og fire orangutangar ved San Diego Zoo har sidan vorte fullvaksinert. Ytterlegare fire apar har fått første dose, og ventar på andre dose i april.

– Det var viktig å handle då vi fekk påvist sjukdom blant dei åtte gorillaene, seier helsearbeidar Nadine Lamberski.

Mange har bestilt vaksinen

Dyreparkane til eit trettital i USA og andre land har no bestilt vaksinen frå Zoetis.

– Vi har bestilt 100 dosar av Zoetis-vaksinen. Vi ønskjer å vaksinere dei store apene våre, seier veterinær i Oakland Zoo, Alex Herman

Menneske kan smitte dyr

Forskarar trur at covid-19 stammar frå flaggermus, men det står att å finne svar på om viruset gjekk via eit anna dyr før det smitta mennesket.

– I dag er menneske hovudvektorane for koronaviruset. Det vil seie at det er menneske som overfører smitten. Men menneske kan igjen smitte dyr, og det kan få alvorlege konsekvensar for mange dyrearter, meiner forskar Arinjay Banerjee ved McMaster University i Canada.

Store aper, som gorillaer, er spesielt utsett for smitte frå menneske. Men også andre dyr kan bli smitta.

Så langt har ein sett stadfesta koronavirustilfelle hos gorillaer, tigrar og løver i dyreparkar. Dessutan hos huskattar og hundar – og hos oppdrettsmink. Det er òg funne viruset hos minst ein villmink i Utah.

Forskarar meiner òg at ilderar, vaskebjørnar og kvithalehjort kan vere utsette for smitte.

Viruset kan mutere vidare

– Viss viruset skulle byrje å spreie seg blant ville artar, vil det kunne utgjere ein stor trussel. Spesielt hos artar som frå før er trua, seier økolog Kate Langwig ved Virginia Tech.

Dersom viruset blir spreidd blant dyr, er det òg frykt for at viruset kan mutere vidare, og utgjere ny fare for menneske.

– Mutasjonar oppstår når mykje smitte blir overførte mellom dyr, seier veterinær og mikrobiolog Scott Weese, ved Ontario Veterinary College.

Dyrepassarar og veterinærar har derfor teke i bruk kjende smitteverntiltak: ansiktsmasker, handsprit, desinfisering av utstyr, regelmessige helsekontrollar – og avstand.

(©NPK)