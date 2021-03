utenriks

Forslaget om den forlengde nedstenginga har brei støtte i nasjonalforsamlinga, ifølgje nyheitsbyrået TT.

Restaurantar og barar har vore stengde i to veker som del av ei større nedstenging, men det har vore høve for takeaway. Restriksjonane som no blir venta å bli forlengde, varer i utgangspunktet ut 28. mars.

Finland har til saman registrert 808 koronadødsfall, og over 300 personar er i dag innlagde på sjukehus med covid-19.

