FN fordømmer angrep i Syria

utenriks

Søndag vart ifølgje EU elleve drepne i eit artilleriangrep mot eit sjukehus i Atarib vest i Aleppo-provinsen. Angrepet blir omtalt som det første i sitt slag sidan våpenkvila i mars 2020 og har vorte fordømt av EU, USA og Noreg.

Guterres viser til at sjukehuset fekk støtte frå FN, og at det òg er meldt om sivile dødsfall i angrep mot bustadområde i byen Aleppo, i tillegg til luftangrep nær tettbygde område med leirar for internt fordrivne menneske.

– Det har òg vorte rapportert om luftangrep nær Bab al Hawa ved grensa mellom Syria og Tyrkia der leveransen av livsviktig nødhjelp frå FN skjer, uttaler Guterres.

Grenseovergangen er den einaste FN-autoriserte overgangen for humanitær hjelp i Syria. Generalsekretæren seier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur som sjukehus er strengt forbode etter internasjonal lov.

– Dei som utfører desse lovbrota i Syria, må stillast til ansvar, krev Guterres.

Han gjentek behovet for ei landsomfattande våpenkvile og oppmodar alle partar til straks å fornye forpliktinga si til å stoppe krigshandlingane.

(©NPK)