Den kinesiske ambassadøren blir kalla inn på teppet i Tyskland

Statssekretær Miguel Berger seier at dei kinesiske sanksjonane mot europeiske politikarar, forskarar og institusjonar er ei upassande og unødvendig eskalering som skadar sambanda mellom EU og Kina.

Tyskland seier at EUs sanksjonar er ein reaksjon på den dramatiske menneskerettssituasjonen som uigurane og andre minoritetar i Xinjiang gjennomlever.

EU, Storbritannia og Canada sette måndag fire tenestemenn i Xinjiang på svarteliste, og Kina svarte same dagen med innreiseforbod for ti europearar, blant dei fem medlemmer av EU-parlamentet, og dessutan to EU-institusjonar og to tankesmier.

