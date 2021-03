Danmark går mot straumen: Stabil smitte gjer opning mogleg

utenriks

Med få unntak skal det danske samfunnet opnast heilt igjen når alle innbyggjarar over 50 år er vaksinerte, opplyste statsminister Mette Frederiksen (S) måndag, etter at partia i Folketinget hadde vorte samde om ein plan for dansk gjenopning.

Avtalen framhevar at vaksinasjonen av alle over 50 år er ein viktig terskel og «milepæl».

«Risikoen for dødsfall og overbelastning av helsevesenet som følgje av korona, vil falle markant, og samfunnet kan gjenåpnes. Det vil likevel framleis vere restriksjonar på arrangement med risiko for superspreiing, medrekna større arrangement og natteliv, reiserestriksjonar og generelle smitteførebyggjande tiltak», står det i avtaleteksten, melder Politiken.

Opning gjennom våren

– Det er likevel nokre føresetnader som må vere på plass, som at vi held smittetalet nede og bruker koronapass, sa Frederiksen.

Opninga vil skje gradvis, men leiar for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, seier at det er venta at dei fleste restriksjonane er letta i mai, føresett at vaksinasjonstempoet blir halde oppe.

– Danmark kikkar no inn i ei opning, medan andre land i Europa kikkar inn i ei nedstenging, sa Poulsen.

Skil seg ut

Noreg, Tyskland og Frankrike er blant landa i Europa som melder om høge smittetal og nye og forlengde restriksjonar.

Men i Danmark er tala på nysmitta og innlagde stabile. Dei siste vekene er det dagleg registrert mellom 400 og 700 nye koronatilfelle, medan talet på koronasmitta pasientar på danske sjukehus har falle frå 400 i byrjinga til februar til under 200 måndag.

Utviklinga er eit teikn på at den britiske muterte virusvarianten, B117, har vorte halden i sjakk, meiner Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI).

– Det er ei god utvikling, fordi det betyr at vi inntil vidare har lykkast i å stagge effekten av den meir smittsame B117-varianten, skriv Ullum på Twitter.

Han peikar mellom anna på høg testaktivitet, omfattande smittesporing og god handtering av lokale utbrot som viktige årsaker til at smitten er under kontroll i Danmark.

I tillegg leier Danmark an i vaksinasjonen. Kvar tiande person i Danmark har no fått minst éin dose koronavaksine. 5,4 prosent av befolkninga er òg ferdigvaksinert, noko som er ein av dei høgaste delane i Europa.

Hårklipp etter påske

Dermed kan danskane sjå fram til ein vår prega av stadig færre tiltak og avgrensingar. Allereie rett etter påske, nærare bestemt 6. april, får yrkesgrupper som frisørar, fysioterapeutar, massørar og tatovørar igjen ta imot kundar.

Men det vil vere krav om at besøkjande kan vise fram eit såkalla koronapass, som stadfestar vaksinasjon, at ein har testa negativt for korona dei siste tre døgna eller at ein har vore smitta tidlegare. Munnbind eller visir vil framleis vere påbode.

Frå 13. april kan det som blir omtalt som «mindre kjøpesentre» også opne dørene igjen, medan større kjøpesenter og varehus må vente til 21. april med å opne.

Gradvis skuleopning

Også skulane opnar meir etter påskeferien. Partia er samde om at elevar i 5. til 8. klasse på Sjælland, Jylland og Fyn skal få komme oftare på skulen. Det same gjeld ungdomsskuleelevar som ikkje er avgangselevar.

Førebels blir det berre elevar på Bornholm og andre ikkje-brufasta øyar som får komme tilbake til skulen for fullt.

Ope før sommaren

Kafear, restaurantar, teater og kinoar må likevel belage seg på å halde stengt til 6. mai.

Og to veker seinare, 21. mai, blir dei siste restriksjonane på idretts-, fritids- og foreiningsaktivitetar avvikla. Då opnar òg høgskular og kveldsskular for personar med koronapass.

Gjenopningsavtalen er støtta av eit breitt fleirtal i det danske Folketinget. Berre Nye Borgerlige står utanfor avtalen. Partiet trekte seg frå forhandlingane førre tysdag.

