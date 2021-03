Taiwan startar vaksinasjon med AstraZeneca

utenriks

Statsminister Su Tseng-chang og helseminister Chen Shih-chung fekk den første dosen ved eit sjukehus i Taipei etter at styresmaktene godkjende vaksinen til det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca.

– Eg føler inga smerte eller vondt der eg vart stukken. Eg håpar alle kan bli roa etter å ha sett korleis eg har det, sa den 73 år gamle statsministeren.

Noreg, Danmark og fleire europeiske land, og dessutan land som Venezuela og Indonesia, stansa førre veke bruken av vaksinen på grunn av risikoen for blodpropp. Fleire av landa tok opp att vaksinasjonen etter at EU konkluderte med at den er «trygg og effektiv».

På Taiwan konkluderte ei ekspertgruppe med at fordelane veg opp for risikoen ved bruk av vaksinen. Utvalde risikogrupper blir likevel rådd til å ikkje ta vaksinen.

Taiwan, som berre har hatt litt over 1.000 smittetilfelle og 10 dødsfall blant dei 23 millionar innbyggjarane, har slite med å få tak i nok vaksinar. Så langt har landet fått 117.000 AstraZeneca-dosar.

(©NPK)