Saudi-Arabia foreslår plan for våpenkvile i Jemen

utenriks

Planen inneber mellom anna at hovudflyplassen i hovudstaden Sana blir opna på nytt, ifølgje utanriksminister Faisal bin Farhan. Han seier våpenkvila kan setjast i verk umiddelbart om houthiane godtek henne.

Men den første reaksjonen til houthiane var at det ikkje er noko nytt i planen. Dei seier at luft- og sjøblokaden av landet må opphevast først.

– Saudi-Arabia må erklære slutt på aggresjonen og oppheve blokaden heilt. Å leggje fram idear som har vore drøfta i eitt år, er ikkje noko nytt, seier houthi-talsmann Mohammed Abdulsalam til TV-kanalen til opprørarane Al-Masirah.

Krigen i Jemen har utløyst det som er karakterisert som den verste humanitære krisa i verda. Jemen er det fattigaste landet i den arabiske verda.

Utspelet frå Saudi-Arabia kjem medan houthi-rørsla er i ferd med å trappe opp ein kampanje med drone- og rakettangrep på oljeinstallasjonar i Saudi-Arabia. Situasjonen har skapt nervøsitet i den internasjonale energimarknaden.

Internasjonal fordømming

Planen blir lagt fram medan styresmaktene i Riyadh jobbar for å få forholdet til USA på rett kjøl etter at Joe Biden tok over som president. Han har kravd at krigen blir stansa, og har stansa salet av våpen som blir brukt i krigen.

Saudi-Arabia har vorte fordømt internasjonalt for krigen der mange sivile er drepne i luftangrep og for embargoen som har skapt forsyningskrise i eit land på randa av ein svoltkatastrofe.

Så seint som søndag angrep saudiarabiske fly mål i Sana og eit produksjonssenter for mat i hamnebyen Hodeida.

Øydelagt omdømme

Saudi-Arabias omdømme er òg ramma, ikkje minst i USA, av det brutale drapet på den Washington-baserte journalisten Jamal Khashoggi, som vart partert i det saudiarabiske generalkonsulatet i Istanbul.

I ein CIA-rapport som Biden offentleggjorde etter at han vart president, blir Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammad bin Salman skulda for å ha godkjent drapet.

Biden har ikkje vilja innrette seg til bin Salman, som tidlegare president Donald Trump hadde eit svært godt forhold til, og snakkar heller med faren hans, kong Salman.