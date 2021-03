Sakna mann funnen i live 16 år etter tsunamien

utenriks

Ein tidlegare kollega besøkte institusjonen i Banda Aceh etter å ha vorte vist eit bilete av ein pasient som likna på Asep, den sakna politimannen.

Politiet informerte Aseps familie, som besøkte han og stadfesta at det var han på grunn av eit arr i ansiktet.

Asep forsvann etter at politiposten hans vart teken av tsunamien 26. desember 2004. Det er ikkje klart korleis han enda i institusjonen. Familien hans antok at han var død, og det vart halde bønn for han i moskeen.

Over 200.000 menneske mista livet i tsunamien i 2004, inkludert minst 130.000 i Aceh-provinsen i Indonesia.

(©NPK)