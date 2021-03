Minst 20.000 rohingyaer huslause etter storbrann i flyktningleir

utenriks

Over 900.000 rohingyaflyktningar frå Myanmar bur i leirane ved Cox's Bazar. Brannen måndag er den tredje i leirane på fire dagar.

Mange av bustadene er laga av bambus, som brenn lett.

– Rundt 10.000 familiar har mista heimane sine, opplyser seniorrådgivar Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors til NTB.

– Mange har mista det vesle dei eigde etter å ha komme som flyktningar til Bangladesh med berre kleda dei hadde på seg. Dette er ei stor krise for menneske i ein allereie svært sårbar situasjon, seier ho.

Hårsaker jobba sjølv i Cox's Bazar fram til slutten av 2019, med beredskapsplanar for FN, lokale styresmakter og Røde Kors.

Vanskeleg å sløkkje

Brannen spreidde seg raskt, og både bustader, helsesenter og distribusjonssenter er øydelagde. Åtte timar etter at han starta, rasa brannen framleis.

– Vi sløkte brannen på éin stad, men han blussa opp igjen med det same på ein annan stad, seier Mamunur Rashid, som er blant leiarane i leiren.

Han opplyser at minst 20.000 menneske har flykta frå heimane sine. Situasjonen er uoversiktleg, og det er òg frykt for at folk har mista livet, men førebels har det ikkje komme meldingar om omkomne.

Ifølgje Hårsaker er mange av dei huslause vorte innkvarterte i fellesbygg i andre delar av leiren etter brannen. Ho trur det blir ein kamp mot klokka å få dei innkvartert i vanlege hus før regntida kjem i midten av juni.

– Nok eit knusande slag

– Brannen er nok eit knusande slag mot rohingyaflyktningane som bur her. Risikoen for brann i desse folkerike og tronge områda er enorm, skriv Redd Barna.

Ein av hjelpearbeidarane til organisasjonen, Tayeba Begum, fortel at folk skreik og sprang i alle retningar, mellom dei barn som ropte etter familiane sine.

Fredag brann det på to ulike stadar i leirane, og mange bustader `og vorte då øydelagde. I januar braut det òg ut to store brannar. Tusenvis vart heimlause i tillegg til at fire Unicef-drivne skular vart øydelagde. Men brannen på måndag er den verste sidan 2017, opplyser ein av bebuarane til nyheitsbyrået AFP.

– Ikkje tilfeldig

Årsaka til brannen er førebels ikkje kjend, men ein tilsett i Amnesty International i Sør-Asia antydar at han kan vere påsett.

– Hyppigheita av brann i leirane er for tilfeldig, spesielt når resultatet av tidlegare etterforskingar av hendingane ikkje er kjende, og det held fram med å gjenta seg, skriv Saad Hammadi på Twitter.

Dei siste månadene har styresmaktene i Bangladesh prøvd å få flyktningane til å flytte til ei avsidesliggjande øy i Bengalbukta, men mange vegrar seg sidan ho er svært utsett for syklonar og flaum. Så langt har 13.000 rohingyaer flytta til øya.

Over 1 million rohingya-muslimar bur i spinkle og brannfarlege bygningar i dei enorme leirane ved Cox's Bazar, rundt 300 kilometer frå hovudstaden. Nesten 750.000 av dei kryssa grensa etter at dei militære i Myanmar gjekk til angrep på dei i 2017.

(©NPK)