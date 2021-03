Merkel drøftar strengare nedstenging

utenriks

Håpet var at det ville vere mogleg å lette på dei strenge tiltaka før påska, men ein betydeleg auke av smittetilfelle gjer dette usannsynleg.

Styresmaktene avtalte tidleg i mars ein såkalla naudbrems dersom smittetilfella auka til meir enn 100 tilfelle per 100.000 innbyggjarar over ei veke, og søndag steig dette talet til 103,9.

– Vi er no truleg i den mest kritiske fasen av pandemien, seier CDUs parlamentariske leiar Ralph Brinkhaus og legg til at nedstenginga må utvidast for at ikkje sommaren skal bli svært vanskeleg for alle.

