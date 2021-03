Jens Stoltenberg får AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Gåva frå den polske regjeringa kom på førespurnad frå Nato, skriv VG.

– Eg vil takke Polen for tilboda deira om å levere vaksinar mot covid-19 til Nato. Det viser at Polen er villig til å støtte Nato. Vaksinen vil støtte arbeidet her ved hovudkvarteret, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse i Brussel måndag.

I Noreg er vaksinasjon med AstraZenecas koronavaksine sett på vent medan styresmaktene gjer undersøkingar på samanhengen mellom vaksinen og fleire tilfelle av sjeldne blodproppar og dødsfall.

Avgjerda om vaksine-stansen er teken av Folkehelseinstituttet (FHI) der søstera til Jens Stoltenberg, Camilla Stoltenberg, er direktør. FHI kjem med ei ny vurdering fredag.

Eit team på 20 polske helsearbeidarar flyg til Brussel torsdag med 3.500 vaksinedosar. Vaksinasjonen av heile hovudkvarteret vil ta tre dagar.

(©NPK)