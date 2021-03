Hundreårsflaum i australsk delstat – fleire tusen evakuerte

utenriks

I fleire dagar har regnet ført til flaum i store delar av Australias mest folkerike delstat New South Wales. Sentrale og nordlege delar av delstaten er spesielt hardt ramma, og delstatsminister Gladys Berejiklian seier regionen er ramma av ein hundreårsflaum.

Måndag vart åtte millionar innbyggjarar bedne om å unngå unødvendige reiser og om å jobbe heimanfrå dersom det var mogleg. Nokre område har fått 25 millimeter nedbør det siste døgnet.

– Eg veit ikkje om noko tidspunkt i delstatshistoria der vi har hatt slike ekstreme vêrforhold så tett på kvarandre midt i ein pandemi, seier Berejiklian.

Flaumen kjem eitt år etter at det same området var ramma av enorme skogbrannar, som kom etter ein lengre periode med tørke.

18.000 evakuerte

Berejiklian opplyser at om lag 18.000 personar har vorte evakuerte frå heimane sine. I alt 15.000 av dei er frå den sentrale og nordlege delen av delstaten. Her har nokre område rundt Port Macquarie fått nærare 900 millimeter med regn dei siste seks dagane.

– Eg har aldri sett regn som dette. Eg har jobba med ei rekkje flaumar, og dette er den største av den alle, seier Shane Cribb, sjef for redningstenesta SEST i New South Wales til kanalen ABC.

Vest for storbyen Sydney har elvar nådd eit flaumnivå som ikkje er sett sidan 1961. Det kjem av at Warragamba-dammen, som sørgjer for mesteparten av Sydneys drikkevatn, er overfylt og flyt over. Frå dette området er 3.000 evakuerte.

I alt 54.000 innbyggjarar blir truleg ramma av dei neste dagane, for den ekstreme nedbøren er venta å halde fram i to dagar til.

Statsministeren lovar oppryddingshjelp

Forskarar har åtvara om at Australia kan vente seg hyppigare og meir ekstreme vêrhendingar som følgje av klimaendringar.

Statsminister Scott Morrison, som leier ei konservativ regjering kritisert for å ikkje ta klimautfordringa på alvor, seier Australia har vorte «testa endå ei gong» av «forferdelege hendingar».

Han fortalde parlamentet at australsk forsvarspersonell blir kalla inn for å hjelpe til med oppryddingsarbeidet etter flaumen.

Nødetatane har fått minst 8.800 oppringingar og redda fleire hundre sidan ekstremvêret starta.

