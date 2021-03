Dansk rapport: Lite smitte blant koronavaksinerte

utenriks

Av 595.943 personar som per 17. mars hadde vorte vaksinerte mot koronaviruset i Danmark, har 3.669 vorte koronasmitta etter vaksinasjon. Det utgjer ein del på 0,6 prosent av dei vaksinerte.

Dei aller fleste av desse har vorte smitta dei første 26 dagane etter første stikk. I gruppa som har fått begge dosar, hadde berre 0,06 prosent vorte smitta 40 dagar eller lengre etter første stikk.

Statusrapporten frå Sundhedsstyrelsen viser òg at koronasmitten blant helsepersonell no er under landsgjennomsnittet.

Også blant personar over 85 år og sjukeheimsbebuar har smitten falle markant. I veke 10 testa berre éin sjukeheimsbebuar positivt for koronavirus.

