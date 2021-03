Studie: Brannane i Australia sende like mykje røyk ut i stratosfæren som ein vulkan

utenriks

Skogbrannane som herja mellom 2019 og 2020 skapte store konsekvensar for miljøet, ifølgje studien som er publisert i tidsskriftet Science.

Mengda røyk som vart sloppe ut som følgje av brannane, kan samanliknast med det som kom frå vulkanutbrotet på Mount Pinatubo i Filippinane i 1991. Det er det nest største utbrotet i det 20. hundreåret.

Stratosfæren er den nest lågaste delen av atmosfæren, rett over troposfæren der skyer blir danna. Forskarane meiner fleire faktorar kan ha gjort at røyken bevega seg så høgt opp, mellom anna at brannane skjedde samtidig som det var sterk vind.

(©NPK)