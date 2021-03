Over 10 millionar drivne på flukt som følgje av vêrhendingar

utenriks

Dei nye tala kjem fram i ferske studiar frå Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-føderasjonen IFRC. Studiane er ei oppfølging av ein rapport frå 2018: Disasters and Displacement in a Changing Climate.

Rundt 60 prosent av dei som måtte forlate sine heimar som følgje av flaum eller tørke, bur i Asia.

Den dystre statistikken omfattar perioden frå september 2020 til februar 2021.

Viser eit klart bilete

– Sjølv om perioden er avgrensa, ser vi ein veksande global trend når det gjeld flyttingar som følgje av vêrhendingar, seier Helen Brunt, som jobbar med migrasjonsspørsmål i Asia og Stillehavsområdet.

IFRC skriv i rapporten sin at fordriving av enkeltpersonar og samfunn som følgje av katastrofar og negative konsekvensar av menneskeskapte klimaendringar blir rekna som ei av dei største humanitære utfordringane i det 21. hundreåret.

Mange millionar i året

I perioden mellom 2009 og 2019 registrerte dokumentasjonssenteret IDMC at gjennomsnittleg 22,7 millionar menneske årleg vart drive på flukt som følgje av plutselege vêrhendingar som flaum, storm, skogbrannar, ekstreme vinterforhold, jordskjelv, vulkanutbrot og ras.

– Vi ser at klimaendringar forverrar eksisterande faktorar som fattigdom, konfliktar og politisk uro. Det gjer situasjonen vanskelegare i mange område – den eine katastrofen følgjer etter den andre, seier Brunt.

Global oppvarming

Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligg no omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-talet. Nokon delar av verda opplever raskare temperaturauke enn andre. FNs klimapanel meiner at mesteparten av auken sidan 1950-talet er høgst sannsynleg menneskeskapt.

Aukande temperatur på jorda fører mellom anna til stigande havnivå, nye nedbørsmønster, tørke og flaum. Det fører til at område der det bur folk, kan bli vanskeleg å leve i.

IFRC understrekar i rapporten at det er vanskeleg å anslå det eksakte talet på menneske som blir fordrivne som følgje av klimaendringar.

Det er òg vanskeleg å vite kva som er direkte konsekvensar av global oppvarming.

