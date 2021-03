utenriks

Fredag vart det registrert 1.000.062 dødsfall sidan pandemien braut ut i fjor. I same periode er det registrert minst 37.221.978 smittetilfelle i 51 land i Europa, inkludert Russland.

I Europa er det ifølgje offisielle tal sett 12 vaksinedosar for kvar 100. person. Det er langt bak USA, der det er sett 34 dosar per 100. personar, ifølgje tal frå Our World in Data.

Israel leier vaksinekappløpet med 110 dosar per 100 personar. Fleire av vaksinane krev to dosar.

(©NPK)