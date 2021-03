Frankrike vil berre gi AstraZeneca-vaksinen til personar over 55 år

utenriks

EUs legemiddeltilsyn (EMA) gav torsdag vaksinen grønt lys, men land som Noreg, Danmark og Sverige vil framleis ikkje bruke vaksinen før fleire undersøkingar er gjorde.

Franske helsestyresmakter opplyser at dei endrar tilrådinga si om vaksinen sidan dei alvorlege og sjeldne blodpropptilfella så langt er avdekte hos folk under 55 år.

Uvissa rundt AstraZeneca-vaksinen gjer at ekspertar fryktar for tilliten til den massive vaksinasjonskampanjen som er i gang.

Frankrikes statsminister Jean Castex, som sjølv er 55 år, vil gå føre og ta ein dose av AstraZeneca-vaksinen allereie fredag. Det gjer han for å overtyde befolkninga om at vaksinen er trygg.

– Trygg og effektiv

Nettopp det – at vaksinen er trygg og effektiv – var òg hovudbodskapen til EMA då tilsynet torsdag leverte den mellombelse konklusjonen sin om vaksinen. EMA seier det ikkje kan påvisast samanheng mellom vaksinen og sjeldne sjukdomsforløp som involverer blodpropp hos elles friske, unge menneske.

Tilsynet noterte likevel at det kan vere ein slik samanheng, og at pakningsvedlegget må oppdaterast med ei påskrift om kva symptom ein må følgje med på.

Norske styresmakter meiner likevel det er for tidleg å konkludere i saka. Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket ønskte at blodpropptilfella skulle førast opp på lista over biverknader.

FHI påpeikar òg at EMA ikkje har vurdert meir enn to av dei seks norske tilfella, ei heller den norske forskingsrapporten som konkluderte med at det er samanheng mellom vaksinen og sjukdomsforløpa.

To dødsfall i Noreg blir knytte til dei sjeldne biverknadene norske forskarar meiner kom av vaksinen. Frå før er det kjent at eitt dødsfall i Danmark òg blir granska for å sjå om det kjem av vaksinen.

Kan bli resultatet i Noreg og

Også i Noreg vurderer helsestyresmaktene å gi vaksinen berre til dei eldre. Det strir med korleis det var i starten av vaksinasjonen, då AstraZeneca-vaksinen i fleire land ikkje vart anbefalt til befolkninga over 65 år.

EMA seier at det er ei overvekt av kvinner i yngre alder blant dei innrapporterte tilfella av blodpropp.

– Det kan vere at fordi dei yngre som er vaksinerte, i all hovudsak er helsepersonell, og der er det mange fleire kvinner, både i Noreg og i andre land. Men det kan vere andre årsaker òg, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Betyr det at ein kan kunne gå over til å nytte denne vaksinen berre på til dømes eldre menneske?

– Det er ein hypotese som vi vil sjå på, ja. Men det er éin av mange, seier ho.

Land som Tyskland, Italia, Portugal, Kypros, Latvia og Litauen har teke i bruk vaksinen igjen. Norske styresmakter har varsla ei ny vurdering i løpet av neste veke.