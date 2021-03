FN: 200 drepne og 40.000 fordrivne i Kongo sidan januar

utenriks

Den berykta militsen ADF, historisk sett ei ugandisk islamistgruppe, har vore aktive aust i Kongo sidan 1995. Dei siste månadene skal valdsbrukane deira ha vorte trappa kraftig opp i provinsane Kivu og Ituri.

– På mindre enn tre månader har ADF plyndra 25 landsbyar, sett fyr på fleire titals hus og kidnappa over 70 menneske, seier Babar Baloch, talsmann for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

ADF blir rekna som den mest brutale militsen som opererer i Aust-Kongo. Totalt er det over 120 slike militsar. ADF blir skulda for å ha drepe 465 personar i fjor.

Ifølgje organisasjonen Kivu Security Tracker har situasjonen vorte forverra etter at hæren i 2019 mobiliserte mot ADF og braut militsen opp i mindre grupper.

Baloch seier at angrepet i den siste tida truleg kjem av både hemnangrep og jakt på mat og medisin.

Fleirtalet av dei som er fordrivne, er kvinner og barn. Mennene blir ofte igjen for å verne eigedommane sine, og er utsett for nye angrep, åtvarar FN.

