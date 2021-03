Ti år sidan Nato-bomber fall over Libya

utenriks

Det første angrepstoktet mot libyske regjeringsstyrkar vart gjennomført av franske kampfly 19. mars, og same dag fyrte ein amerikansk destroyer av 112 Tomahawk-missil mot libyske luftvernsanlegg.

Angrepet var heimla i ein resolusjon vedteken i Tryggingsrådet to dagar tidlegare, då det vart etablert ei flyforbodssone over Libya og opna for bruk av «alle nødvendige middel» for å verne sivilbefolkninga.

Norske kampfly gjennomførte det første toktet over Libya 24. mars og slapp dei neste vekene 588 bomber mot regjeringsmål i landet.

Ti år seinare kjempar krigsherrar og militsar framleis om makta i Libya, fleire av dei med støtte frå andre land og med tusenvis av leigesoldatar i rekkjene sine.

Kriminaliteten blomstrar, og landet er i dag eit senter for menneskehandel og eit bruhovud for flyktningar og migrantar som prøver å ta seg sjøvegen til Europa.

Frå velstand til kaos

Under Muammar Gaddafis 42 år lange styre var Libya det rikaste landet i Afrika, og dei 7 millionar innbyggjarane naut godt av eit velutbygd skule- og helsevesen.

Rundt 60 prosent av inntektene i landet kom frå olje, noko som gjorde Gaddafi i stand til å byggje ein velferdsstat. Det sjølv om han skremde utanlandske investorar med den krasse retorikken sin overfor Vesten.

I dag ligg økonomien i landet i ruinar, dinaren har mista verdi, prisane har skote i vêret og elektrisitet og drivstoff er ofte mangelvare.

Det internasjonale pengefondet anslår at Libyas økonomi krympa med 66,7 prosent i fjor. Millionar av libyarar lever no frå hand til munn.

I hovudstaden Tripoli omkransar rustne heisekraner halvferdige bygningar og overgrodde byggjeplassar, som eit trist minne om økonomien som ein gong blomstra.

FN anslår at 800.000 libyarar har behov for umiddelbar hjelp, både i form av vern, helsetilbod, mat og skulegang.

Skjør våpenkvile

I oktober i fjor vart det inngått ei skjør våpenkvile mellom opprørsgeneralen Khaliada Haftar og regjeringa i Tripoli, men fronten som strekk seg frå hamnebyen Sirte til dei oljerike områda i aust, der 90 prosent av oljeressursane er, er like fastlåste.

For eitt år sidan blokkerte Haftars milits fleire av Libyas viktigaste oljeinstallasjonar og kravde ein større del av inntektene, som blir handterte av den FN-støtta regjeringa i Tripoli.

Oljeproduksjonen fall over natta frå 1,2 millionar fat til 100.000 fat per dag, og det gjekk ni månader før Haftar gjekk med på å lette på blokaden.

Sidan våpenkvila tredde i kraft, har oljeindustrien vakna til liv igjen, men ifølgje Verdsbanken vil det ta lang tid før økonomien er på fote igjen.

Ei ny samlingsregjering vart teken i eid denne månaden, men få tør å håpe på varig fred og reelt demokrati på det grunnlaget.

Inn i varmen

Gaddafis støtte til militante grupper, lager av kjemiske våpen og uran, og dessutan ein påstått plan om å utvikle atomvåpen, resulterte i mange år i internasjonale sanksjonar og paria-status.

Etter kvart endra han linje, lova å avstå frå ikkje-konvensjonelle våpen og opptredde meir og meir som ein ansvarleg statsmann som engasjerte seg for å løyse konfliktar og hjelpe andre land på det afrikanske kontinentet.

I 1999 oppheva FN sanksjonane mot regimet i Tripoli, og entreprenørar og andre selskap frå land som Frankrike, Italia, Sør-Korea og Dei sameinte arabiske emirata, strøymde til.

Russiske og kinesiske selskap sikra seg kontraktar på bygging av jernbane, og norske selskap som Saga Petroleum og Yara engasjerte seg òg i landet.

Sjølv turistar byrja å oppsøkje Libyas vakre strender, eksotiske ørkenområde og romerske ruinar.

I 2004 fekk Gaddafi besøk av Storbritannias dåverande statsminister Tony Blair, og tre år seinare vart den libyske diktatoren helsa velkommen med pomp og prakt av Frankrikes dåverande president Nicolas Sarkozy i Paris.

Frå demonstrasjonar til krig

Den arabiske våren endra alt, og det som byrja med fredelege demonstrasjonar i februar 2011, utvikla seg få veker seinare til opptøyar, plyndring og brutal maktbruk frå regimet si side.

Militante islamistar og klanbaserte militsgrupper kom òg raskt på banen, og i vestlege land rår det framleis usemje om Nato si avgjerd om å intervenere 19. mars 2011.

Frå norsk side er deltakinga framstilt som ein humanitær operasjon for å hindre massakrar og ikkje noko forsøk på å styrte Gaddafi.

Ein norsk granskingsrapport konkluderte i 2019 derimot med at «det var åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske myndigheter kjente til dette».

Ein britisk granskingsrapport gjekk endå lenger og slo fast at avgjerda «var basert på feilaktige antakingar og ei ufullstendig forståing av bevis» for at Gaddafi planla å knuse opposisjonen med militærmakt.

Overgangsregjering

Nato sin luftkrig mot regimet i Libya fekk utanlandske investorar til å flykte frå landet, og hundrevis av uferdige byggjeprosjekt verd milliardar av dollar vart etterlatne. Ti år seinare er det få investorar som har vendt tilbake.

FN har i årevis prøvd å få i stand ein varig fred i Libya, og den nye overgangsregjeringa som blir leidd av ein av Gaddafis tidlegare medarbeidarar, Abdul Hamid Dbeibah, blir sett på som eit lite steg på vegen.

Haftar har sagt at han sluttar opp om overgangsregjeringa, men våpenkvila er skjør, motsetningane består, og aktørane er mange og har vist at dei ikkje nøler med å gripe til våpen.

I desember skal det etter planen haldast nyval i Libya, men mykje kan skje før den tid. Val er i seg sjølv heller ingen garanti for fred og tryggleik.

– Utan stabilitet er det heller ikkje mogleg å få til reformer. Utanlandske investorar kjem ikkje tilbake utan tryggingsgarantiar, konstaterte økonomen Kamal al-Mansouri førre månad.

