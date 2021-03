Rapport: Fleire hundre tilfelle av overgrep i bispedømme i Tyskland

utenriks

I rapporten, som vart presentert torsdag, står det at det har vore 202 overgriparar og 314 offer for seksuelle overgrep i perioden frå 1975 til 2018 i bispedømmet Köln.

Dei fleste av offera var under 14 år, ifølgje advokat Bjoern Gercke. Han og advokat Kerstin Stirner har undersøkt handteringa av overgrepsskandalen i fleire månader. I fleire tiår skal ingen ha tort å rapportere inn tilfella, ifølgje Gercke.

Den uavhengig studien på 800 sider er laga på oppdrag frå den romersk-katolske kyrkja. Personar med leiande roller i kyrkja har vorte skulda for å prøve å dekkje over dei seksuelle overgrepa. Advokatane fekk òg i oppdrag frå erkebispedømmet å finne ut kven som var ansvarlege for moglege feil i handteringa av overgrepssakene.

Erkebiskopen i Hamburg har vorte skulda for elleve pliktbrot knytt til korleis han handterte meldingar om overgrep i bispedømmet i Köln. Han skal ha opptredd på feil måte og forsømt fleire prosedyrar, skriv den tyske avisa Spiegel. Liknande skuldingar blir òg retta mot fleire andre personar i bispedømmet.

Gercke kritiserer òg bispedømmet for dokumentasjonen dei har gitt ut medan undersøkingane har gått føre seg.

