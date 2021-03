utenriks

– Eg vil invitere president Biden til å halde fram diskusjonen vår, sa Putin, som understreka at det må skje i form av ein videosamtale.

Bidens talskvinne Jen Psaki sa torsdag at han står ved uttalen om Putin.

– Presidenten gav eit klart svar på eit direkte spørsmål, sa Psaki.

Putin kommenterte torsdag Bidens uttale ved å vise til at amerikanske presidentar òg har litt av kvart å svare for, mellom anna atombombinga av Japan under andre verdskrigen, slaveriet og massedrapet på USAs urfolk.

