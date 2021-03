Ni militære døydde i helikopterstyrt i Afghanistan

utenriks

Det er sett i gang gransking av ulykka, som skjedde i Behsud-distriktet i Maidan Wardak-provinsen, opplyser departementet.

I ei anna hending torsdag vart fire statleg tilsette drepne i eit bombeangrep mot bussen dei sat i. Angrepet skjedde i hovudstaden Kabul, opplyser politiet. Ytterlegare ei kvinne vart drepen og ni andre skadde.

Ingen har teke på seg ansvaret for angrepet, som fann stad same dag som representantar for regjeringa i landet, Taliban, Russland og USA møttest i Moskva i eit forsøk på å komme vidare i dei afghanske fredsforhandlingane.

(©NPK)