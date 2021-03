utenriks

Det opplyser embetsfolk i den afghanske hovudstaden til Reuters. Ifølgje ei anonym politikjelde er alle offera statleg tilsette.

Ingen har teke på seg ansvaret for angrepet, som fann stad same dag som representantar for den afghanske regjeringa, Taliban, Russland og USA møtest i Moskva i eit forsøk på å komme vidare i dei afghanske fredsforhandlingane.

(©NPK)