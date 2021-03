Handelen mellom EU og Storbritannia stupte i januar

utenriks

Eksporten frå EU til Storbritannia sokk med 27,5 prosent i januar, målt mot januar 2020, viser nye tal frå EUs statistikkbyrå Eurostat torsdag.

Britisk eksport til kontinentet rasa med 59,5 prosent.

Tala er høgare enn dei som tidlegare er presenterte av Storbritannia, som følgje av ulik metodologi.

Britiske styresmakter påpeika førre veke at ein nedgang i handelen var uunngåeleg. Men dei hevda at dette i stor grad kjem av koronapandemien og eingongskonsekvensane av å forlate EUs indre marknad 1. januar.

Avtalen som regulerer mellom anna handel mellom dei to landa, vart endeleg ferdigstilt julaftan i fjor. Britiske eksportørar har sidan klaga over at dei no møter nye barrierar i utanrikshandelen til Europa.

(©NPK)