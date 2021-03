Høgaste smittetal i Frankrike sidan november

utenriks

Dei siste 24 timane vart det registrert 38.501 nye smittetilfelle, ein betydeleg auke frå dagen før, då talet var 29.975. Ikkje sidan november har det vorte registrerte like mange nye smittetilfelle i landet. Samtidig vart det registrert 246 nye dødsfall blant covid-19-pasientar.

4.219 koronapasientar var onsdag innlagde til intensivbehandling, meir enn ein firedel av dei på sjukehus i regionen Ile-de-France, som omfattar Paris.

Statsminister Jean Castex varsla tysdag at det kan bli innført nye tiltak for å stagge smitten der, til dømes ei nedstenging over helga, noko som allereie er innført i Nice- og Calais-regionane.

Castex skal etter planen orientere om tiltaka torsdag.

