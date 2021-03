21-åring blir sikta for åtte drap etter skyteepisodar i Atlanta

utenriks

Sju av offera var kvinner, og seks av dei drepne hadde asiatisk bakgrunn, opplyser politiet.

Det var Robert Aaron Long, ein kvit mann, som vart arrestert tysdag kveld.

Sheriff Frank Reynolds i Cherokee County sa onsdag at det er for tidleg å seie om angrepet var rasistisk motivert, men at «indikatorane no er at det kanskje ikkje er det».

Sexavhengnad

21-åringen skal ha sagt til politiet at han kanskje er sexavhengig.

– Han har tilsynelatande eit problem, noko han kallar sexavhengnad, og ser på desse stadene som ei freisting som han ønskte å eliminere, sa politisjef Jay Baker.

Politiet har ikkje stadfesta at massasjesalongane selde sex, og dei er usikre på om Long har besøkt dei før skytingane. Det skal vere fleire strippeklubbar i området der angrepa fann stad.

Mannen opna eld ved tre salongar på ulike stader, og angrepet varte i rundt ein time. Politiet i Atlanta får bistand frå FBI i etterforskinga.

Trur han planla nytt angrep

Gjerningsmannen vart identifisert ved hjelp av overvakingsbilete. Politiet spora han opp via telefonen hans, etter at foreldra hans varsla dei og gav dei telefonnummeret. Fleire timar etter angrepet vart han arrestert etter ei kort biljakt sør for Atlanta.

Long skal ha vore åleine om angrepet, og politiet fann ein pistol i bilen hans.

Politiet trur òg at han var på veg til Florida for å utføre eit nytt angrep mot «ein type pornoindustri» då han vart arrestert.

Sjette i år

Angrepet er den sjette massedrapshendinga i USA hittil i år. Det er òg det dødelegaste sidan ni menneske vart drepne i Dayton i august 2019, ifølgje ein database som nyheitsbyrået AP, USA Today og Northeastern University står bak.

Under pandemien i 2020 opplevde USA det lågaste talet på massedrap på over ti år. Massedrap i USA blir definert som hendingar med fire eller fleire drepne, ikkje inkludert gjerningspersonen.

Obama reagerer

Det har vore spekulert på om Atlanta-angrepet var rasistisk motivert i samband med auka hatkriminalitet mot amerikanarar med asiatisk opphav i USA.

Det har det siste året vorte meldt inn tusenvis av hendingar til ei gruppe som registrerer valdshendingar der asiatiske amerikanarar er offer, samtidig som hatkriminalitet generelt er på det høgaste nivået i USA på meir enn eit tiår.

Hendinga har ført til sterke reaksjonar, mellom anna frå tidlegare president Barack Obama.

– Sjølv når vi slåst mot pandemien, held vi fram med å forsøme den langvarige pandemien med våpenvald i America, sa Obama.

Han viste til at drapsmotivet ikkje er kjent, men understrekar at identiteten til offera understrekar auken i antiasiatisk vald, noko han seier «må ta slutt».

Bekymra Biden

President Joe Biden har vorte brifa av FBI og seier at dei understreka at asiatiske amerikanarar allereie er redde som følgje av hyppigare valdshendingar. Biden kallar angrepet «veldig, veldig urovekkjande».

– Vi er framleis usikre på motivet. Men eg vil seie til dei asiatiske amerikanarane våre at vi står med dykk og forstår korleis dette har skremt, sjokkert og krenkt alle saman, seier visepresident Kamala Harris.

