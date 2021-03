«Laksekaos» i Taiwan: Styresmaktene ber folk droppe namnebyte

utenriks

Sushi-restaurantkjeda har denne veka lova gratis sushi til personar med dei kinesiske teikna for laks, «Gui Yu», i namnet sitt – og dessutan fem venner.

Resultatet er «laksekaos», ifølgje lokale medium. Dei siste dagane har rundt 150 hovudsakleg unge personar møtt opp for å registrere namnebyte.

Langa innpå

– Eg endra nettopp namnet mitt i dag tidleg for å leggje til teikna «Bao Cheng Gui Yu», og vi har allereie ete for over 7.000 taiwanske dollar, sa ein universitetsstudent med etternamnet Ma til ein lokal TV-stasjon.

Summen svarer omtrent til 2.000 kroner. Bao Cheng Gui Yu kan omsetjast som «eksplosiv vakker laks»

Andre laksenamn-kombinasjonar nemnt i lokale medium er «lakseprins», «meteor laksekonge» og «laksesteikt ris».

– Kastar bort tid

– Eg har skifta førenamn til laks, og to av vennene mine har gjort det same, fortel ei kvinne som har etternamnet Tung til TV-kanalen SET TV.

– Vi endrar berre namnet vårt tilbake etterpå, føyer ho til.

Men styresmaktene er ikkje overbegeistra for trenden.

– Denne typen namnebyte kastar ikkje berre bort tid, men skaper òg unødvendig mykje papirarbeid, sa viseinnanriksminister Chen Tsung-yen torsdag.

Han bad folk om å slutte å kaste bort administrative ressursar.

– Eg håpar folk kan vere meir rasjonelle, la han til.

Det to dagar lange tilbodet til sushirestaurantane blir avslutta torsdag.

