WHO tilrår framleis bruk av AstraZeneca-vaksine

– Komiteen vår for vaksinetryggleik vurderer grundig alle tilgjengelege data om tryggleik. På det noverande tidspunktet meiner WHO at fordelane med AstraZenecas vaksine veg tyngre enn risikoen og tilrår at vaksinasjonen held fram, heiter det i ei fråsegn frå FN-organet.

– Vaksinasjon mot covid-19 vil ikkje redusere sjukdom eller død som kjem av andre ting. Blodpropp er kjend for å opptre hyppig. Blodpropp i venene er den tredje vanlegaste hjarte- og karsjukdommen i verda, seier WHO.

Organisasjonen lovar å offentleggjere konklusjonane så snart tryggingskomiteen er ferdig med arbeidet sitt.

Ei rekkje land, inkludert Noreg, har sett bruken av vaksinen på vent etter at det er registrert fleire tilfelle av blodpropp hos personar som har fått vaksinen.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) kom tysdag med same tilråding som WHO og sa at fordelen meir enn veg opp for risikoen knytt til vaksinen. EMAS komité for legemiddeltryggleik er venta å vere ferdig med ein separat gjennomgang torsdag.

Rundt 17 millionar menneske i EU og Storbritannia har fått minst éin dose av vaksinen. Tidlegare har AstraZeneca opplyst at dei har fått rapportar om 37 tilfelle av blodproppar blant dei vaksinerte.

