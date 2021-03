utenriks

Vaksinen, som kan givast til personar over 17 år, har bevist at den har ein effekt i land der variantar av koronaviruset spreier seg, ifølgje leiaren for WHOs vaksine-ekspertgruppe SAGA, Alejandro Cravioto.

Dermed blir vaksinen anbefalt å bruke òg i dei landa dei muterte virusvariantane byrjar å ta over.

WHO godkjende nyleg koronavaksinen. Johnson & Johnson-vaksinen, også kalla Janssen-vaksinen, krev berre éin dose.

