Vaksinepass skal gjere det lettare å reise i Europa

Det elektroniske dokumentet skal vise om ein person er vaksinert, har testa negativt eller vorte frisk etter å ha vore smitta. Håpet er at medlemslanda og EU-parlamentet kan behandle forslaget raskt, slik at vaksinepasset kan takast i bruk til sommaren.

– Med dette sertifikatet sikrar vi at EU-borgarar og familiane deira kan reise trygt og med færrast mogleg restriksjonar i sommar, seier EUs justiskommissær Didier Reynders.

Det vil vere viktig for mange av landa i Sør-Europa, der turisme utgjer ein stor del av økonomien.

I tillegg til at vaksinepasset skal gjelde i heile EU, opnar kommisjonen for at Noreg, Island, Sveits og Liechtenstein òg blir med. Passet skal vere gratis og skal òg givast til borgarar frå andre land som er busette i EU.

– Sertifikatet skal sikre at opplysningane det inneheld, blir anerkjent gjensidig i alle medlemslanda. Målet er å hjelpe landa å gjeninnføre fri rørsle på ein trygg, ansvarleg og tillitsbasert måte, seier EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen.

Motstand

Det er venta motstand frå fleire medlemsland, med Frankrike i spissen, som fryktar diskriminering av dei som framleis ventar på å få vaksine.

Då temaet vart diskutert på eit videotoppmøte førre månad, sa Tysklands statsminister Angela Merkel at vaksinepasset berre kunne brukast for å sleppe unna tiltak dersom ein stor del av befolkninga er vaksinert. Dermed vil det vere avgrensa kor stor fordel det gir til dei som er vaksinerte.

Reynders seier sertifikatet ikkje skal diskriminere på nokon som helst måte.

Like vilkår

Kommisjonen seier det nye passet, som offisielt blir omtalt som eit «grønt digitalt sertifikat», skal godtakast i alle EU-land. Det skal bidra til ein koordinert lette i reiserestriksjonane. Alle som har lovleg opphald i EU og har det digitale sertifikatet, skal ha same unntak frå reiserestriksjonar som innbyggjarane i landet dei besøkjer.

Dersom eit land framleis krev karantene eller testing for dei som har vaksinepasset, må det meldast inn og grunngivast overfor kommisjonen og medlemslanda, skriv EU-kommisjonen.

Kan godta fleire vaksinar

Ifølgje forslaget skal EU-landa påleggjast å godta alle vaksinar som er godkjende i unionen. I tillegg kan dei velje å akseptere personar som har fått andre vaksinar. Fleire land har til dømes byrja å ta i bruk den russiske Sputnik V-vaksinen, sjølv om han ikkje er godkjend i EU enno.

Kommisjonen forsikrar at folks helseopplysningar ikkje skal delast på tvers av landegrensene. Ved reiser er det sjølve sertifikatet som skal sjekkast. Opplysningar om testing, vaksinasjon og tidlegare sjukdom skal ikkje lagrast i landet ein besøkjer, berre der vaksinepasset er utskrive.

